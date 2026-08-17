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Светофильтр JJC ND64 82mm (состояние 5) (б/у)

  • ND64 82mm (состояние 5)
  • ND64 82mm (состояние 5)
  • ND64 82mm (состояние 5)
Код товара:УТ-00096350
Артикул:б/у-П72 К 2026-08-17/21

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации
Комплектация: Фильтр, чехол, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.