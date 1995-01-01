Описание

JJC MA-J Электронный спусковой тросик для фотокамер Olympus E-620, E-600, E-520, E-PL8, E-PL7, E-PL6, E-M10 Mark II и др. (аналог Olympus RM-UC1). Кабель дистанционного управления JJC MA-J это лучшая альтернатива оригинальному кабелю Olympus RM-UC1. По качеству изготовления он превосходит все другие аналоги и обеспечивает очень хорошую управляемость фотокамерой. Спусковой тросик JJC обеспечивает все важные функции кабеля дистанционного управления. При легком нажатии кнопки спуска затвора означает фокусировку. При полном нажатии кнопки спуска затвора означает сделать фотоснимок. Кроме того, кабель дистанционного управления поддерживает съемку с выдержкой BULB и серией снимков. Для этого вы можете заблокировать кнопку затвора.

Для спускового тросика JJC MA-J не нужны элементы питания, он получает энергию от фотокамеры.

Технические характеристики:

Длина кабеля: 90 см.

Размеры: 1,7 x 2,4 x 8 см.

Вес : около 50 г.

Поддерживаемые фотокамеры:

Olympus E-620, Olympus E-600, Olympus E-520, Olympus E-510, Olympus E-450, Olympus E-420, Olympus E-410, Olympus E-400, Olympus E-30

Olympus Pen E-P5, Olympus E-P3, Olympus E-P2, Olympus E-P1, Olympus E-PL8, Olympus E-PL7, Olympus E-PL6, Olympus E-PL5, Olympus E-PL3

Olympus E-PL2, Olympus E-PM2, Olympus E-M10 Mark II, Olympus OM-D E-M10, Olympus OM-D E-M5 Mark II, Olympus OM-D E-M5, Olympus OM-D E-M1

Olympus Stylus 1S, Olympus Stylus 1, Olympus Stylus SH-2, Olympus Stylus SH-1, Olympus SP-820 UZ, Olympus SP-810 UZ, Olympus SP-720 UZ

Olympus SP-620 UZ, Olympus SP-610 UZ, Olympus SP-590UZ, Olympus SP-570 UZ, Olympus SP-565 UZ, Olympus SH-50, Olympus SZ-16

и другие фотокамеры совместимые с пультом Olympus RM-UC1