Бленда JJC LH-J40, черная (Сосотояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073711 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-28



Задать вопрос Причина уценки: Мало заметные следы эксплуатации. 490 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Бренд JJC Бленда для объектива Olympus 14-42mm f/3.5-5.6 II M.Zuiko Digital и Olympus 14-42 f/3.5-5.6 II R M.Zuiko Digital. Цвет черный. Код товара: 138711

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Мало заметные следы эксплуатации.

Комплектация: бленда.

Гарантия 90 дней.

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