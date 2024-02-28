Бленда JJC LH-J40, черная (Сосотояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073711
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-28
Причина уценки:
Мало заметные следы эксплуатации.
490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Бренд JJC
Бленда для объектива Olympus 14-42mm f/3.5-5.6 II M.Zuiko Digital и Olympus 14-42 f/3.5-5.6 II R M.Zuiko Digital.
Цвет черный.
Код товара: 138711
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Мало заметные следы эксплуатации.
Комплектация: бленда.
Гарантия 90 дней.
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