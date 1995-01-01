JJC L-RCRF Комплект из задней крышки объектива и байонетной для системы Canon EOS R.

В комплект JJC L-RCRF входит задняя защитная крышка объектива, которая подходит для любого Canon EOS R объектива, и является полным аналогом тыльной крышки объектива Canon RF Lens Dust Cap. Задняя крышка защищает чувствительную поверхность объектива от пыли, царапин и загрязнений. Байонетная крышка корпуса фотокамеры полностью совместима с фотокамерами Canon, аналог крышки Canon Camera cover R-F-5. При хранении камеры без объектива, байонетная крышка корпуса защищает датчик изображения и внутренние компоненты камеры от пыли, влаги и других нежелательных загрязнений.

Комплект подходит для следующих камер:

Canon EOS R, EOS RP, EOS Ra, EOS R5, EOS R6, EOS R7, EOS R8, EOS R10 и всех других камер и объективов с байонетом Canon RF (EOS R)