Комплект крышек JJC L-R9, для Sony E Mount (на корпус камеры, на объектив задняя)
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Описание
JJC L-R9 Комплект задняя крышка и байонетная для камер и объективов системы Sony E Mount, аналог ALC-R1EM и ALC-B1EM.
В комплект JJC L-R9 входит задняя защитная крышка объектива, которая подходит для любого Mount E объектива, и является полным аналогом крышки Sony ALC-R1EM. Задняя крышка защищает чувствительную поверхность объектива от пыли, царапин и загрязнений. Байонетная крышка корпуса фотокамеры полностью совместима с Sony NEX-3, Sony NEX-5 и Sony NEX-VG10, а так же и c другими MOUNT E фотокамерами, аналог крышки Sony ALC-B1EM. При хранении камеры без объектива, байонетная крышка корпуса защищает датчик изображения и внутренние компоненты камеры от пыли, влаги и других нежелательных загрязнений.
Совместимость с фотокамерами:
Sony ZV-E10, NEX-7, NEX-6, NEX-5T, NEX-5R, NEX-5, NEX-3N, NEX-F3, NEX-C3, NEX-3
Sony a1, a6600, a6500, a6400, a6300, a6100, a6000, a5100, a5000, a3500, a3000
Sony a7C, a9 III, a9 II, a9, a7S III, a7S II, a7S, a7R V, a7R IV, a7R III, a7R II, a7R, a7 III, a7 II, a7
Sony VG900, VG30, NEX-VG20, NEX-VG10, NEX-FS700, NEX-FS100