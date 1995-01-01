В комплект JJC L-R14 входит задняя защитная крышка объектива, которая подходит для любого Fuji X-Pro объектива. Задняя крышка защищает чувствительную поверхность объектива от пыли, царапин и загрязнений, аналог крышки FujiFilm RLCP-001 16389783

Байонетная крышка корпуса фотокамеры полностью совместима с фотокамерами Fuji X-Pro. При хранении камеры без объектива байонетная крышка корпуса защищает датчик изображения и внутренние компоненты камеры от пыли, влаги и других нежелательных загрязнений, аналог FujiFilm 16389795

Совместимость с фотокамерами:

Fujifilm X-H1, X-H2S, X-S10, X-T200, X-T100, X-T30, X-T20, X-T10, X-T4, X-T3, X-T2, X-T1, X-E3, X-E4, X-E2S, X-E2, X-E1, X-A10, X-A7, X-A5, X-A3, X-A2, X-A1, X-M1, X-Pro3, X-Pro2, X-Pro1

Объективы Fujinon XF 60mm F2.4 R Macro, XF 35mm F1.4 R, XF 18mm F2 R

и другие камеры и объективы серии Fuji X-Mount и Fuji X-Pro