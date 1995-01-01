JJC L-R1 Комплект из задней крышки объектива и байонетной для Canon EOS.

В комплект JJC L-R1 входит задняя защитная крышка объектива, которая подходит для любого Canon EOS объектива, и является полным аналогом тыльной крышки объектива Canon Lens Dust Cap E. Задняя крышка защищает чувствительную поверхность объектива от пыли, царапин и загрязнений. Байонетная крышка корпуса фотокамеры полностью совместима с фотокамерами Canon, аналог крышки Canon Camera cover R-F-3. При хранении камеры без объектива, байонетная крышка корпуса защищает датчик изображения и внутренние компоненты камеры от пыли, влаги и других нежелательных загрязнений.

Комплект совместим со следующими камерами:

Canon EOS 4000D, 2000D, 1300D, 1200D, 1100D, 1000D, 800D, 760D, 750D, 700D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D, 350D, 300D, 250D, 200D, 100D

Canon EOS 90D, 80D, 77D, 70D, 60D, 50D, 40D, 30D, 20D, 10D, 7D Mark II, 7D, 6D Mark II, 6D, 5DS, 5DS R, 5D Mark IV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5D

Canon EOS 1D, 1Ds, 1D Mark II, 1Ds Mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1Ds Mark III, Canon EOS 1D Mark IV, 1Ds Mark III, 1D Mark III, EOS-1D X Mark II, EOS-1D X, EOS-1D C 1DX 1DC MKII MKIII

и другими камерами с байонетом Canon EF