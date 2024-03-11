Держатель JJC для вспышки и софтбокса на стойку (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073900 Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-11/01

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Задать вопрос Причина уценки: Без видимых следов эксплуатации. 1 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 138900 Держатель JJC для вспышки и софтбокса на стойку Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

Комплектация: на фото

Гарантия 14 дней.

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