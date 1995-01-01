Беспроводной спусковой пульт для камер Nikon. JM-M (II) может работать и в проводном, и в беспроводном режиме. В проводном вы просто соединяете приемник с камерой по кабелю, не используя передатчик. Приемник оснащен собственной спусковой кнопкой: полунажатие активирует автофокус, полное нажатие спускает затвор. В беспроводном режиме пульт работает в частотном диапазоне 433 МГц на расстоянии до 30 метров. Выбор из 16 каналов позволяет нескольким фотографам работать рядом, не мешая друг другу. Приемник можно установить в горячий или холодный башмак, либо на кронштейн с винтом 1/4"-20.

Поддерживается 5 режимов срабатывания:

одиночный снимок,

снимок с задержкой 5 секунд,

серия из 3 снимков,

серийная съемка без ограничения по количеству кадров

съемка с длинной выдержкой от руки.

​Один пульт может одновременно управлять несколькими камерами, достаточно подключить к каждой по приемнику и настроить их все на один канал.

Приемник работает от литиевой батарейки типа CR-2, трансмиттер – от батарейки типа 23A.

Совместимые модели:

Nikon Z5, Z6, Z6 II, Z7, Z7 II

Nikon D750, D780, D600, D610, Df

Nikon D90, D3100, D3200, D3300, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, D7000, D7100, D7200, D7500

Nikon Coolpix A, P7700, P7800, P950, P1000

Характеристики