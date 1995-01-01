Беспроводной пульт ДУ JJC JM-M II для камер Nikon
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Характеристики
Описание
Беспроводной спусковой пульт для камер Nikon. JM-M (II) может работать и в проводном, и в беспроводном режиме. В проводном вы просто соединяете приемник с камерой по кабелю, не используя передатчик. Приемник оснащен собственной спусковой кнопкой: полунажатие активирует автофокус, полное нажатие спускает затвор. В беспроводном режиме пульт работает в частотном диапазоне 433 МГц на расстоянии до 30 метров. Выбор из 16 каналов позволяет нескольким фотографам работать рядом, не мешая друг другу. Приемник можно установить в горячий или холодный башмак, либо на кронштейн с винтом 1/4"-20.
Поддерживается 5 режимов срабатывания:
- одиночный снимок,
- снимок с задержкой 5 секунд,
- серия из 3 снимков,
- серийная съемка без ограничения по количеству кадров
- съемка с длинной выдержкой от руки.
Один пульт может одновременно управлять несколькими камерами, достаточно подключить к каждой по приемнику и настроить их все на один канал.
Приемник работает от литиевой батарейки типа CR-2, трансмиттер – от батарейки типа 23A.
Совместимые модели:
- Nikon Z5, Z6, Z6 II, Z7, Z7 II
- Nikon D750, D780, D600, D610, Df
- Nikon D90, D3100, D3200, D3300, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, D7000, D7100, D7200, D7500
- Nikon Coolpix A, P7700, P7800, P950, P1000
Характеристики
- Вес нетто: 76 г
- Вес брутто: 110 г
- Размер упаковки: 170 х 75 х 32 мм
- Материалы: АБС пластик