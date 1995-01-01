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Беспроводной пульт ДУ JJC JM-M II для камер Nikon

  • JM-M II для камер Nikon
  • JM-M II для камер Nikon
  • JM-M II для камер Nikon
  • JM-M II для камер Nikon
  • JM-M II для камер Nikon
  • JM-M II для камер Nikon
  • JM-M II для камер Nikon
  • JM-M II для камер Nikon
  • JM-M II для камер Nikon
  • JM-M II для камер Nikon
  • JM-M II для камер Nikon
  • JM-M II для камер Nikon
  • JM-M II для камер Nikon
  • JM-M II для камер Nikon
  • JM-M II для камер Nikon
Код товара:УТ-00067286
Артикул:JM-M(II)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Беспроводной спусковой пульт для камер Nikon. JM-M (II) может работать и в проводном, и в беспроводном режиме. В проводном вы просто соединяете приемник с камерой по кабелю, не используя передатчик. Приемник оснащен собственной спусковой кнопкой: полунажатие активирует автофокус, полное нажатие спускает затвор. В беспроводном режиме пульт работает в частотном диапазоне 433 МГц на расстоянии до 30 метров. Выбор из 16 каналов позволяет нескольким фотографам работать рядом, не мешая друг другу. Приемник можно установить в горячий или холодный башмак, либо на кронштейн с винтом 1/4"-20.

Поддерживается 5 режимов срабатывания:

  • одиночный снимок,
  • снимок с задержкой 5 секунд,
  • серия из 3 снимков,
  • серийная съемка без ограничения по количеству кадров
  • съемка с длинной выдержкой от руки.

Один пульт может одновременно управлять несколькими камерами, достаточно подключить к каждой по приемнику и настроить их все на один канал.

Приемник работает от литиевой батарейки типа CR-2, трансмиттер – от батарейки типа 23A.

Совместимые модели:

  • Nikon Z5, Z6, Z6 II, Z7, Z7 II
  • Nikon D750, D780, D600, D610, Df
  • Nikon D90, D3100, D3200, D3300, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, D7000, D7100, D7200, D7500
  • Nikon Coolpix A, P7700, P7800, P950, P1000

Характеристики

  • Вес нетто: 76 г
  • Вес брутто: 110 г
  • Размер упаковки: 170 х 75 х 32 мм
  • Материалы: АБС пластик