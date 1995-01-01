Радиочастотный беспроводной беспроводной пульт ДУ. Система работает на частоте 433 МГц и имеет 16 доступных каналов. Беспроводная система дистанционного управления позволяет передатчику активировать приемник с расстояния 30 метров. Приемник питается от одной литиевой батареи CR-2, в то время как передатчик питается от одной батареи 23A. Передатчик может запускать затвор камеры в пяти режимах: одиночный снимок, снимок с задержкой в 5 секунд, 3 непрерывных снимка, неограниченное количество непрерывных снимков. В нижней части имеется гнездо для крепления на штатив 1/4"-20, так что вы можете установить ресивер даже на штатив. Все эти функции позволяют устранить дрожание камеры при съемке с большой выдержкой.