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Пульт ДУ JJC JM-F2(II), беспроводной (уцененный)

  • JM-F2(II), беспроводной
  • JM-F2(II), беспроводной
  • JM-F2(II), беспроводной
Код товара:УТ-00089644
Артикул:JM-F2(II) (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Радиочастотный беспроводной беспроводной пульт ДУ. Система работает на частоте 433 МГц и имеет 16 доступных каналов. Беспроводная система дистанционного управления позволяет передатчику активировать приемник с расстояния 30 метров. Приемник питается от одной литиевой батареи CR-2, в то время как передатчик питается от одной батареи 23A. Передатчик может запускать затвор камеры в пяти режимах: одиночный снимок, снимок с задержкой в 5 секунд, 3 непрерывных снимка, неограниченное количество непрерывных снимков. В нижней части имеется гнездо для крепления на штатив 1/4"-20, так что вы можете установить ресивер даже на штатив. Все эти функции позволяют устранить дрожание камеры при съемке с большой выдержкой.

Комплектация:

  • Передатчик x 1 шт
  • Приемник x 1 шт
  • Соединительный кабель x 1 шт

Характеристики:

  • 16 доступных каналов
  • Работа с расстояния 30 метров
  • Режимы: одиночный снимок, съемку с задержкой в 5 секунд, 3 непрерывных снимка, неограниченное количество непрерывных снимков
  • Передатчик может запускать несколько приемников

Совместимость с камерами:

Совместимость с камерами:

  • A7, A7 II, A7 III, A7 IV, A7 V
  • A7R, A7R II, A7R III, A7R IV, A7R V
  • A7S, A7S II, A7S III
  • A9, A9 II, A9 III
  • A1, A1 II
  • A3000, A3500, A58, A68, A77 II, A99 II
  • A5000, A5100, A6000, A6100, A6300, A6500, A6600, A6700
  • RX10, RX10 II, RX10 III
  • RX100 II, RX100 III, RX100 IV, RX100 V, RX100 VI, RX100 VII
  • ZV-1
  • HX50, HX60, HX60V, HX80, HX90, HX90V, HX300, HX350, HX400, HX400V
  • WX500
  • NEX-3
  • QX1, QX30
  • FX2