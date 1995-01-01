Пульт ДУ JJC JM-F2(II), беспроводной (уцененный)
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Описание
Радиочастотный беспроводной беспроводной пульт ДУ. Система работает на частоте 433 МГц и имеет 16 доступных каналов. Беспроводная система дистанционного управления позволяет передатчику активировать приемник с расстояния 30 метров. Приемник питается от одной литиевой батареи CR-2, в то время как передатчик питается от одной батареи 23A. Передатчик может запускать затвор камеры в пяти режимах: одиночный снимок, снимок с задержкой в 5 секунд, 3 непрерывных снимка, неограниченное количество непрерывных снимков. В нижней части имеется гнездо для крепления на штатив 1/4"-20, так что вы можете установить ресивер даже на штатив. Все эти функции позволяют устранить дрожание камеры при съемке с большой выдержкой.
Комплектация:
- Передатчик x 1 шт
- Приемник x 1 шт
- Соединительный кабель x 1 шт
Характеристики:
- 16 доступных каналов
- Работа с расстояния 30 метров
- Режимы: одиночный снимок, съемку с задержкой в 5 секунд, 3 непрерывных снимка, неограниченное количество непрерывных снимков
- Передатчик может запускать несколько приемников
Совместимость с камерами:
Совместимость с камерами:
- A7, A7 II, A7 III, A7 IV, A7 V
- A7R, A7R II, A7R III, A7R IV, A7R V
- A7S, A7S II, A7S III
- A9, A9 II, A9 III
- A1, A1 II
- A3000, A3500, A58, A68, A77 II, A99 II
- A5000, A5100, A6000, A6100, A6300, A6500, A6600, A6700
- RX10, RX10 II, RX10 III
- RX100 II, RX100 III, RX100 IV, RX100 V, RX100 VI, RX100 VII
- ZV-1
- HX50, HX60, HX60V, HX80, HX90, HX90V, HX300, HX350, HX400, HX400V
- WX500
- NEX-3
- QX1, QX30
- FX2