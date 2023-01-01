Описание

Беспроводной спусковой пульт для камер Nikon. JM-M (II) может работать и в проводном, и в беспроводном режиме. В проводном вы просто соединяете приемник с камерой по кабелю, не используя передатчик. Приемник оснащен собственной спусковой кнопкой: полунажатие активирует автофокус, полное нажатие спускает затвор. В беспроводном режиме пульт работает в частотном диапазоне 433 МГц на расстоянии до 30 метров. Выбор из 16 каналов позволяет нескольким фотографам работать рядом, не мешая друг другу. Приемник можно установить в горячий или холодный башмак, либо на кронштейн с винтом 1/4"-20.

Поддерживается 5 режимов срабатывания:

одиночный снимок,

снимок с задержкой 5 секунд,

серия из 3 снимков,

серийная съемка без ограничения по количеству кадров

съемка с длинной выдержкой от руки.

​Один пульт может одновременно управлять несколькими камерами, достаточно подключить к каждой по приемнику и настроить их все на один канал.

Приемник работает от литиевой батарейки типа CR-2, трансмиттер – от батарейки типа 23A (батарейки в комплекте).

Список совместимых моделей:

EOS 1V, EOS 3, D30, D60

EOS 10D, 20D, 20Da, 30D, 40D, 50D,

EOS 7D, 7D Mark II,

EOS 6D, 6D Mark II,

EOS 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, 5DS, 5DS R,

EOS-1D, 1D MARK II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1D Mark IV, 1Ds, 1Ds MARK II, 1Ds Mark III, 1D X

EOS R10, R6 Mark II, R5, R3

Характеристики