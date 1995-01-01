Беспроводной пульт ДУ JJC JM-A II для камер Canon
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Характеристики
Описание
Беспроводной спусковой пульт для камер Canon. JM-A (II) может работать и в проводном, и в беспроводном режиме. В проводном вы просто соединяете приемник с камерой по кабелю, не используя передатчик. Приемник оснащен собственной спусковой кнопкой: полунажатие активирует автофокус, полное нажатие спускает затвор. В беспроводном режиме пульт работает в частотном диапазоне 433 МГц на расстоянии до 30 метров. Выбор из 16 каналов позволяет нескольким фотографам работать рядом, не мешая друг другу. Приемник можно установить в горячий или холодный башмак, либо на кронштейн с винтом 1/4"-20.
Поддерживается 5 режимов срабатывания:
- одиночный снимок,
- снимок с задержкой 5 секунд,
- серия из 3 снимков,
- серийная съемка без ограничения по количеству кадров
- съемка с длинной выдержкой от руки.
Один пульт может одновременно управлять несколькими камерами, достаточно подключить к каждой по приемнику и настроить их все на один канал.
Приемник работает от литиевой батарейки типа CR-2, трансмиттер – от батарейки типа 23A.
Список совместимых моделей:
- EOS 1V, EOS 3, D30, D60
- EOS 10D, 20D, 20Da, 30D, 40D, 50D,
- EOS 7D, 7D Mark II,
- EOS 6D, 6D Mark II,
- EOS 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, 5DS, 5DS R,
- EOS-1D, 1D MARK II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1D Mark IV, 1Ds, 1Ds MARK II, 1Ds Mark III, 1D X
- EOS R1, R3, R5, R5 Mark II
Характеристики
- Вес нетто: 76 г
- Вес брутто: 110 г
- Размер упаковки: 170 х 75 х 32 мм
- Материалы: АБС пластик