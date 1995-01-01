Рукоятка-хват JJC HG-XT30 обеспечивает дополнительный выступ для пальцев, что улучшает захват камеры в ладони. Совместима с беззеркальными фотоаппаратами Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II и X-T30 III. Рукоятка выполнена из алюминиевого сплава с противоскользящим покрытием (кожзаменитель на основе микрофибры). Рукоятка не мешает откидывать дисплей, доступ к батарее и карте памяти остается свободным, также предусмотрено отверстие для динамика камеры, а сбоку имеется прорезь для кистевого ремня. Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста популярного стандарта Arca Swiss, что дает возможность быстро устанавливать камеру на совместимые штативы и другие держатели. Для штативов других систем продублировано штативное гнездо 1/4"-20.