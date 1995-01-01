Рукоятка JJC HG-XHALF обеспечивает дополнительный выступ для более комфортного и безопасного удержания камеры в руках. Хват выполнен из алюминиевого сплава: прочно и надежно, выступ под пальцы дополнительно покрыт слоем силикона для противодействия выскальзыванию, текстура в целом повторяет покрытие корпуса фотоаппарата. Вырез на нижней площадке позволяет менять батарейки и карты памяти, не снимая хват, также предусмотрен небольшой вырез для динамика камеры.

Нижняя пластина сделана в форме ласточкиного хвоста популярного стандарта Arca Swiss, что позволяет с легкостью устанавливать камеру на совместимые штативы и другие держатели. Для штативов с другими системами крепления продублировано стандартное резьбовое гнездо 1/4"-20. Металлический ключ-монетка зафиксирован снизу магнитами: не нужно будет искать отвертку для того, чтобы установить или снять рукоятку с камеры.

Хват выпускается в 3 возможных вариантах исполнения: в черном, серебристом и темно-сером цвете.