Дополнительный хват JJC HG-X100V для Fujifilm X100V, X100F
Код товара : УТ-00067488
Артикул : HG-X100V
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Описание
Дополнительный хват JJC HG-X100V обеспечивает увеличенный выступ для пальцев при захвате камеры. Совместим с камерами Fujifilm X100V и X100F. Хват сделан из прочного и легкого алюминиевого сплава, передний выступ покрыт искусственной кожей на основе микрофибры. Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста по стандарту Arca Swiss, что позволяет устанавливать камеру напрямую на совместимые штативы и другие держатели. Также имеется резьбовое штативное гнездо 1/4"-20. Хват плотно прилегает к корпусу камеры, не сдвигаясь в сторону во время использования. Доступ к батарейному отсеку остается свободным, есть прорези для крепления кистевого ремня: например, JJC HS-ML1M (ремень продается отдельно).
- Размеры: 129 х 61.3 х 46.1 мм
- Размеры упаковки: 140 х 65 х 65 мм
- Вес: 69 г
- Вес брутто: 92 г
- Материалы: алюминиевый сплав