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Дополнительный хват JJC HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый

  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
  • HG-A7CII SILVER, для Sony A7C II, A7C R, серебристый
Код товара:УТ-00085735
Артикул:HG-A7CII SILVER

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Дополнительный хват JJC HG-A7CII предназначен для камер Sony A7C II, A7C R и заменяет рукоятку Sony GP-X2, обеспечивая более удобный хват при работе с камерой. Площадка изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава, который отличается прочностью и долговечностью. Скрытый слот для хранения AirTag позволяет легко найти и защитить камеру и другое ценное оборудование.

Площадка оснащена быстросъемной пластиной Arca, что позволяет легко закрепить ее непосредственно на штативе с системой Arca. В нижней части рукоятки имеется отверстие для винта 1/4"-20, с помощью которого ее можно напрямую закрепить на стойке или штативе. Площадка также поддерживает съемный аккумулятор или карту памяти.

Для удобства монтажа и демонтажа рукоятки в комплект входит один инструмент, который легко разбирается. Слот для инструмента имеет магнитную конструкцию, которая надежно удерживает инструмент и предотвращает его потерю. Кроме того, площадка может быть соединена с наручным ремешком JJC HS-ML1M (продается отдельно), чтобы удовлетворить больше потребностей в съёмке.

Основные характеристики:

  • скрытый слот для хранения AirTag, позволяющий легко найти и защитить вашу камеру и другое ценное оборудование
  • обеспечивает более удобный захват при использовании камеры
  • изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава, прочная и долговечная
  • оснащена быстросъемной пластиной Arca Quick Release Plate, которая может быть установлена непосредственно на штатив системы Arca
  • на нижней части рукоятки имеется отверстие под винт 1/4"-20 для прямого крепления к стойке или штативу
  • позволяет легко извлекать аккумуляторы или карты памяти, не снимая рукоятку

Совместимость с камерами:

  • Sony A7C II
  • A7C R

Комплектация:

  • Площадка для камеры x1
  • Запасные винты x2
  • Отвертка x1