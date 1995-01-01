Дополнительный хват JJC HG-A7CII предназначен для камер Sony A7C II, A7C R и заменяет рукоятку Sony GP-X2, обеспечивая более удобный хват при работе с камерой. Площадка изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава, который отличается прочностью и долговечностью. Скрытый слот для хранения AirTag позволяет легко найти и защитить камеру и другое ценное оборудование.

Площадка оснащена быстросъемной пластиной Arca, что позволяет легко закрепить ее непосредственно на штативе с системой Arca. В нижней части рукоятки имеется отверстие для винта 1/4"-20, с помощью которого ее можно напрямую закрепить на стойке или штативе. Площадка также поддерживает съемный аккумулятор или карту памяти.

Для удобства монтажа и демонтажа рукоятки в комплект входит один инструмент, который легко разбирается. Слот для инструмента имеет магнитную конструкцию, которая надежно удерживает инструмент и предотвращает его потерю. Кроме того, площадка может быть соединена с наручным ремешком JJC HS-ML1M (продается отдельно), чтобы удовлетворить больше потребностей в съёмке.



Основные характеристики:

скрытый слот для хранения AirTag, позволяющий легко найти и защитить вашу камеру и другое ценное оборудование

обеспечивает более удобный захват при использовании камеры

изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава, прочная и долговечная

оснащена быстросъемной пластиной Arca Quick Release Plate, которая может быть установлена непосредственно на штатив системы Arca

на нижней части рукоятки имеется отверстие под винт 1/4"-20 для прямого крепления к стойке или штативу

позволяет легко извлекать аккумуляторы или карты памяти, не снимая рукоятку

Совместимость с камерами:

Sony A7C II

A7C R

Комплектация: