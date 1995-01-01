Заглушка на горячий башмак JJC HC-S, для камер Sony (аналог FA-SHC1M)

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Код товара: УТ-00085730 Артикул: HC-S Код товара: УТ-00085730 Артикул: HC-S Заглушка защитная на "горячий башмак" для фотокамер Sony (аналог Sony FA-SHC1M). Заглушка JJC HC-S защищает "горячий башмак" от грязи, влаги и других воздействий. Товар не найден Задать вопрос Описание JJC HC-S Заглушка защитная на "горячий башмак" для фотокамер и видеокамер Sony (аналог Sony FA-SHC1M). Заглушка JJC HC-S защищает "горячий башмак" от грязи, влаги и других воздействий. Защитная заглушка не влияет на работу встроенной вспышки фотокамеры и подходит только для фотокамер Sony с типом горячего башмака Sony Multi Interface Shoe. Защитная заглушка совместима с камерами Sony: a6600, a6500, a6400, a6300, a6100, a6000, a3500, a3000, NEX-6

a7 III, a7 II, a7, a7R V, a7R IV, a7R III, a7R II, a7R, a7S II, a7S III, a7S

a1, a9 II, a9, a99 II, a99, a77 II, a68, a58, ZV-1, ZV-E10

RX100 II, RX10 IV, RX10 III, RX10 II, RX10, RX1R II, RX1R, RX1

DSC-HX400V, DSC-HX400, DSC-HX60V, DSC-HX60, DSC-HX50V, DSC-HX50

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