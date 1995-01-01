Заглушка на горячий башмак JJC HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3
Код товара:УТ-00085732
Артикул:HC-LQ3 BLACK
Товар не найден
Характеристики
Область примененияЗащита / ношение
Тип аксессуараКрышки, заглушки
Описание
Заглушка на горячий башмак JJC HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3. Защищает контакты горячего башмака камеры от ударов, царапин, пятен, пыли и других возможных повреждений. Изготовлена из высококачественного анодированного алюминиевого сплава, прочная и долговечная.
Конструкция защищает металлические края горячего башмака с обеих сторон. Силиконовая накладка на нижней части защищает металлические контакты внутри горячего башмака от царапин, влаги и окисления.
Преимущества:
- Специально разработана для камер Leica Q3 43 и Q3
- Уменьшает воздействие ударов, предотвращает появление царапин, пятен и пыли на подошве
- Нижняя силиконовая накладка защищает контакты от трения
- Высококачественный анодированный алюминиевый сплав, прочное и долговечное покрытие