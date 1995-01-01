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Заглушка на горячий башмак JJC HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3

  • HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3
  • HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3
  • HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3
  • HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3
  • HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3
  • HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3
  • HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3
  • HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3
  • HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3
  • HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3
  • HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3
  • HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3
  • HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3
  • HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3
  • HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3
  • HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3
  • HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3
  • HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3
  • HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3
  • HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3
  • HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3
  • HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3
  • HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3
Код товара:УТ-00085732
Артикул:HC-LQ3 BLACK

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Заглушка на горячий башмак JJC HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3. Защищает контакты горячего башмака камеры от ударов, царапин, пятен, пыли и других возможных повреждений. Изготовлена из высококачественного анодированного алюминиевого сплава, прочная и долговечная.

Конструкция защищает металлические края горячего башмака с обеих сторон. Силиконовая накладка на нижней части защищает металлические контакты внутри горячего башмака от царапин, влаги и окисления.

Преимущества:

  • Специально разработана для камер Leica Q3 43 и Q3
  • Уменьшает воздействие ударов, предотвращает появление царапин, пятен и пыли на подошве
  • Нижняя силиконовая накладка защищает контакты от трения
  • Высококачественный анодированный алюминиевый сплав, прочное и долговечное покрытие