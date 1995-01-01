Заглушка на горячий башмак JJC HC-LQ3 Black, для камер Leica Q3 43 и Q3. Защищает контакты горячего башмака камеры от ударов, царапин, пятен, пыли и других возможных повреждений. Изготовлена из высококачественного анодированного алюминиевого сплава, прочная и долговечная.

Конструкция защищает металлические края горячего башмака с обеих сторон. Силиконовая накладка на нижней части защищает металлические контакты внутри горячего башмака от царапин, влаги и окисления.

Преимущества: