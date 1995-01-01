Заглушка на горячий башмак JJC HC-C Black, для камер Canon
Код товара:УТ-00085731
Артикул:HC-C Black
Товар не найден
Характеристики
Область примененияЗащита / ношение
Тип аксессуараКрышки, заглушки
Описание
Крышка защитная разработана специально для современных камер Canon с горячим башмаком. Установите заглушку в контакт на то время, когда вы не используете внешнюю вспышку. Заглушка защитит чувствительные контакты горячего башмака от попадания влаги, пыли, механических повреждений, а металлические части контактов от окисления. Защитная крышка подходит для фотокамер Canon с горячим башмаком, включая зеркальные, беззеркальные системные и любительские камеры.
Преимущества:
- Установленная заглушка поддерживает функциональность встроенной в фотокамеру вспышки
- Защищает горячий башмак от влаги, пыли и механических повреждений
- Защищает металлические части горячего башмака от окисления
Совместимость:
- EOS R5, EOS R6, EOS R, EOS Ra, EOS RP
- EOS M50, M5, M2, M
- 1DX, 1DX Mark III, 1DX Mark II, 1DC, 1D, 1D Mark IV, Mark III, Mark II, Mark IIN, 1Ds, 1Ds Mark III, 1Ds Mark II
- 7D Mark II, 7D, 6D Mark II, 6D, 5DS, 5DsR, 5D Mark IV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5D
- EOS 90D, 80D, 77D, 9000D, 70D, 60Da, 60D, 50D, 40D, 30D, 20Da, 20D, 10D, D60, D30
- 850D, 800D, 760D, 750D, 700D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D, 350D, 300D, 1000D, 2000D, 1300D, 1200D, 1100D, 4000D, 250D, 200D, 100D
- Canon PowerShot: G1 X, G1 X Mark III, G5 X, SX60 HS, SX50 HS, G16, G15