Крышка защитная разработана специально для современных камер Canon с горячим башмаком. Установите заглушку в контакт на то время, когда вы не используете внешнюю вспышку. Заглушка защитит чувствительные контакты горячего башмака от попадания влаги, пыли, механических повреждений, а металлические части контактов от окисления. Защитная крышка подходит для фотокамер Canon с горячим башмаком, включая зеркальные, беззеркальные системные и любительские камеры.

Преимущества:

Установленная заглушка поддерживает функциональность встроенной в фотокамеру вспышки

Защищает горячий башмак от влаги, пыли и механических повреждений

Защищает металлические части горячего башмака от окисления

Совместимость: