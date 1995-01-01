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Ремень нашейный JJC FS-XES коричневый / бежевый (Xenigma)

  • FS-XES коричневый / бежевый (Xenigma)
  • FS-XES коричневый / бежевый (Xenigma)
  • FS-XES коричневый / бежевый (Xenigma)
  • FS-XES коричневый / бежевый (Xenigma)
  • FS-XES коричневый / бежевый (Xenigma)
  • FS-XES коричневый / бежевый (Xenigma)
  • FS-XES коричневый / бежевый (Xenigma)
  • FS-XES коричневый / бежевый (Xenigma)
  • FS-XES коричневый / бежевый (Xenigma)
  • FS-XES коричневый / бежевый (Xenigma)
  • FS-XES коричневый / бежевый (Xenigma)
  • FS-XES коричневый / бежевый (Xenigma)
  • FS-XES коричневый / бежевый (Xenigma)
  • FS-XES коричневый / бежевый (Xenigma)
  • FS-XES коричневый / бежевый (Xenigma)
  • FS-XES коричневый / бежевый (Xenigma)
  • FS-XES коричневый / бежевый (Xenigma)
  • FS-XES коричневый / бежевый (Xenigma)
  • FS-XES коричневый / бежевый (Xenigma)
  • FS-XES коричневый / бежевый (Xenigma)
  • FS-XES коричневый / бежевый (Xenigma)
  • FS-XES коричневый / бежевый (Xenigma)
  • FS-XES коричневый / бежевый (Xenigma)
Код товара:УТ-00089410
Артикул:FS-XES

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Плечевой ремень JJC FS-Series совместим с большинством беззеркальных и зеркальных камер: напрямую с камерами, имеющими проушины под стропу, а для камер с проушинами под кольца требуется отдельно приобрести металлические кольца. Ремень украшен абстрактным геометрическим узором. Он изготовлен из гибкого, дышащего четырехслойного композитного материала: подкладка из нежной, приятной для кожи микрофибры, средний слой — из эластичного амортизирующего материала, покрытого прочной, мягкой искусственной кожей (полиуретан), а внешний слой – из высокопрочного полиэстера. Эти четыре слоя плотно соединены между собой, что обеспечивает комфорт при ношении, высокую прочность и долгое время службы. Шестиугольный рельефный узор на внутренней стороне ремня улучшает вентиляцию и противодействует соскальзыванию.

Вторая часть ремня состоит из толстых шнуров, сплетенных из 48 нитей и способных выдерживать большие нагрузки. Скользящие узлы дают возможность отрегулировать длину ремня с обеих сторон под ваш рост и телосложение. Концы шнуров запаяны силиконом для предотвращения их расслоения. Быстросъемные пряжки оригинальной конструкции позволяют быстро отстегнуть ремень, когда вы, например, ставите камеру на штатив, каретку слайдера или электронный стабилизатор.

  • Длина: 120 см
  • Ширина: 3 см
  • Вес нетто: 80 г
  • Размер упаковки: 16.5 х 9.5 х 4.6 см
  • Вес брутто: 120 г