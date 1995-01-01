Жесткий чехол-ракушка для 10 светофильтров диаметром до 67 мм. Каркас выполнен из формованной EVA пены, снаружи – высокопрочный и износостойкий «баллистический» нейлон с водоотталкивающей пропиткой, внутренняя отделка – из мягкой микрофибры, молния защищена от проникновения пыли и капель воды («защита от дождя»).

Легкий и компактный чехол JJC FP-S10 позволяет аккуратно организовать светофильтры для ваших объективов и защищает их от пыли, грязи, механических повреждений. В комплекте идет ремешок с металлическим карабином и тканевая салфетка для чистки оптики.