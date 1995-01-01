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Чехол для светофильтров JJC FP-S10, 10 фильтров до 67 мм, серый

  • FP-S10, 10 фильтров до 67 мм, серый
  • FP-S10, 10 фильтров до 67 мм, серый
  • FP-S10, 10 фильтров до 67 мм, серый
  • FP-S10, 10 фильтров до 67 мм, серый
  • FP-S10, 10 фильтров до 67 мм, серый
  • FP-S10, 10 фильтров до 67 мм, серый
  • FP-S10, 10 фильтров до 67 мм, серый
  • FP-S10, 10 фильтров до 67 мм, серый
  • FP-S10, 10 фильтров до 67 мм, серый
  • FP-S10, 10 фильтров до 67 мм, серый
  • FP-S10, 10 фильтров до 67 мм, серый
  • FP-S10, 10 фильтров до 67 мм, серый
  • FP-S10, 10 фильтров до 67 мм, серый
  • FP-S10, 10 фильтров до 67 мм, серый
  • FP-S10, 10 фильтров до 67 мм, серый
  • FP-S10, 10 фильтров до 67 мм, серый
  • FP-S10, 10 фильтров до 67 мм, серый
  • FP-S10, 10 фильтров до 67 мм, серый
  • FP-S10, 10 фильтров до 67 мм, серый
  • FP-S10, 10 фильтров до 67 мм, серый
  • FP-S10, 10 фильтров до 67 мм, серый
  • FP-S10, 10 фильтров до 67 мм, серый
  • FP-S10, 10 фильтров до 67 мм, серый
Код товара:УТ-00080466
Артикул:FP-S10

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Жесткий чехол-ракушка для 10 светофильтров диаметром до 67 мм. Каркас выполнен из формованной EVA пены, снаружи – высокопрочный и износостойкий «баллистический» нейлон с водоотталкивающей пропиткой, внутренняя отделка – из мягкой микрофибры, молния защищена от проникновения пыли и капель воды («защита от дождя»).

Легкий и компактный чехол JJC FP-S10 позволяет аккуратно организовать светофильтры для ваших объективов и защищает их от пыли, грязи, механических повреждений. В комплекте идет ремешок с металлическим карабином и тканевая салфетка для чистки оптики.

  • Размеры: 113 х 98 х 76 мм
  • Вес: 139 г
  • Размеры упаковки: 115 х 105 х 80 мм
  • Вес брутто: 185 г