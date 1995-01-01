Чехол для светофильтров JJC FP-K4S, 4 фильтра до 58 мм, серый
Код товара:УТ-00080464
Артикул:FP-K4S GRAY
Товар не найден
Характеристики
ЦветСерый
Чехол для Аксессуаров
Описание
Чехол для светофильтров JJC FP-K4S снаружи выполнен из прочного и приятного на ощупь полиэстера. Он сворачивается и закрывается на липучки-велкро, фильтры размещаются в 4 эластичных карманах из неопрена. Это отличный выбор для организации и защиты небольших светофильтров, для фильтров большего размера (до 82 мм) выпускается версия FP-K4L. В комплекте с чехлом идет салфетка из микрофибры для чистки оптики.
- Размеры: 17 х 9 х 2.5 см
- Вес: 50 г
- Материалы: полиэстер, неопрен