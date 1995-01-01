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Чехол для светофильтров JJC FP-K4L, 4 фильтра до 82 мм, серый

  • FP-K4L, 4 фильтра до 82 мм, серый
  • FP-K4L, 4 фильтра до 82 мм, серый
  • FP-K4L, 4 фильтра до 82 мм, серый
  • FP-K4L, 4 фильтра до 82 мм, серый
  • FP-K4L, 4 фильтра до 82 мм, серый
  • FP-K4L, 4 фильтра до 82 мм, серый
  • FP-K4L, 4 фильтра до 82 мм, серый
  • FP-K4L, 4 фильтра до 82 мм, серый
  • FP-K4L, 4 фильтра до 82 мм, серый
  • FP-K4L, 4 фильтра до 82 мм, серый
  • FP-K4L, 4 фильтра до 82 мм, серый
  • FP-K4L, 4 фильтра до 82 мм, серый
  • FP-K4L, 4 фильтра до 82 мм, серый
  • FP-K4L, 4 фильтра до 82 мм, серый
  • FP-K4L, 4 фильтра до 82 мм, серый
  • FP-K4L, 4 фильтра до 82 мм, серый
  • FP-K4L, 4 фильтра до 82 мм, серый
  • FP-K4L, 4 фильтра до 82 мм, серый
  • FP-K4L, 4 фильтра до 82 мм, серый
Код товара:УТ-00080465
Артикул:FP-K4L GRAY

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Чехол для светофильтров JJC FP-K4L снаружи выполнен из прочного и приятного на ощупь полиэстера. Он сворачивается и закрывается на липучки-велкро, фильтры размещаются в 4 эластичных карманах из неопрена. Это отличный выбор для организации и защиты больших светофильтров, для фильтров меньшего размера (до 58 мм) выпускается версия FP-K4S. В комплекте с чехлом идет салфетка из микрофибры для чистки оптики.

  • Размеры: 21.2 х 10.5 х 2.5 см
  • Вес: 73 г
  • Материалы: полиэстер, неопрен