Наглазник JJC ES-A7M4 (вместо Sony FDA-EP19)
Код товара:УТ-00067307
Артикул:ES-A7M4
Товар не найден
Описание
Наглазник JJC ES-A7M4 является увеличенной версией оригинального наглазника Sony FDA-EP19 (или его аналога JJC ES-EP19). Больший размер позволяет эффективнее подавлять паразитную боковую засветку, что повышает комфорт наблюдения. Наглазник вращается в своем креплении на 360°: дополнительный выступ может быть ориентирован как вправо, так и влево, а также вверх или вниз при съемке с вертикальной ориентацией камеры.
Совместимые камеры:
- Sony a1 (ILCE-1),
- a7S III (ILCE-7SM3),
- a7R V (ILCE-7RM5),
- a7 IV (ILCE-7M4).
Характеристики
- Размеры: 66 х 43.7 х 29.5 мм
- Вес: 9 г
- Размеры упаковки: 80 х 50 х 35 мм
- Вес с упаковкой: 23.3 г
- Материалы: силикон, АБС пластик