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Наглазник JJC ES-A7M4 (вместо Sony FDA-EP19)

  • ES-A7M4 (вместо Sony FDA-EP19)
  • ES-A7M4 (вместо Sony FDA-EP19)
  • ES-A7M4 (вместо Sony FDA-EP19)
  • ES-A7M4 (вместо Sony FDA-EP19)
  • ES-A7M4 (вместо Sony FDA-EP19)
  • ES-A7M4 (вместо Sony FDA-EP19)
  • ES-A7M4 (вместо Sony FDA-EP19)
  • ES-A7M4 (вместо Sony FDA-EP19)
  • ES-A7M4 (вместо Sony FDA-EP19)
  • ES-A7M4 (вместо Sony FDA-EP19)
  • ES-A7M4 (вместо Sony FDA-EP19)
  • ES-A7M4 (вместо Sony FDA-EP19)
  • ES-A7M4 (вместо Sony FDA-EP19)
  • ES-A7M4 (вместо Sony FDA-EP19)
  • ES-A7M4 (вместо Sony FDA-EP19)
Код товара:УТ-00067307
Артикул:ES-A7M4

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Наглазник JJC ES-A7M4 является увеличенной версией оригинального наглазника Sony FDA-EP19 (или его аналога JJC ES-EP19). Больший размер позволяет эффективнее подавлять паразитную боковую засветку, что повышает комфорт наблюдения. Наглазник вращается в своем креплении на 360°: дополнительный выступ может быть ориентирован как вправо, так и влево, а также вверх или вниз при съемке с вертикальной ориентацией камеры.

Совместимые камеры:

  • Sony a1 (ILCE-1),
  • a7S III (ILCE-7SM3),
  • a7R V (ILCE-7RM5),
  • a7 IV (ILCE-7M4).

Характеристики

  • Размеры: 66 х 43.7 х 29.5 мм
  • Вес: 9 г
  • Размеры упаковки: 80 х 50 х 35 мм
  • Вес с упаковкой: 23.3 г
  • Материалы: силикон, АБС пластик