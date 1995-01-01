Наглазник JJC ES-A7M4 является увеличенной версией оригинального наглазника Sony FDA-EP19 (или его аналога JJC ES-EP19). Больший размер позволяет эффективнее подавлять паразитную боковую засветку, что повышает комфорт наблюдения. Наглазник вращается в своем креплении на 360°: дополнительный выступ может быть ориентирован как вправо, так и влево, а также вверх или вниз при съемке с вертикальной ориентацией камеры.