Наглазник JJC EN-DK25 (аналог Nikon DK-25)
Код товара:УТ-00067304
Артикул:EN-DK25
Товар не найден
Характеристики
Область примененияВизирование
Тип аксессуараНаглазник
Описание
Наглазник JJC EN-DK25 – аналог оригинального резинового наглазника Nikon DK-25 для зеркальных фотоаппаратов Nikon 3000-й и 5000-й серии. Предназначается на случай утери оригинального наглазника, идущего в комплекте с камерой. Наглазник сводит к минимуму проникновение бокового света при использовании видоискателя, что повышает контрастность изображения и удобство наблюдения.
Совместимые модели: Nikon D3000, D3100, D3300, D3400, D3500, D5100, D5300, D5500, D5600.