Наглазник JJC EN-DK25 – аналог оригинального резинового наглазника Nikon DK-25 для зеркальных фотоаппаратов Nikon 3000-й и 5000-й серии. Предназначается на случай утери оригинального наглазника, идущего в комплекте с камерой. Наглазник сводит к минимуму проникновение бокового света при использовании видоискателя, что повышает контрастность изображения и удобство наблюдения.