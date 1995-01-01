Наглазник JJC EN-DK25 (аналог Nikon DK-25)

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Код товара: УТ-00067304 Артикул: EN-DK25 Код товара: УТ-00067304 Артикул: EN-DK25 Область применения Визирование Тип аксессуара Наглазник Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Визирование Тип аксессуара Наглазник Описание Наглазник JJC EN-DK25 – аналог оригинального резинового наглазника Nikon DK-25 для зеркальных фотоаппаратов Nikon 3000-й и 5000-й серии. Предназначается на случай утери оригинального наглазника, идущего в комплекте с камерой. Наглазник сводит к минимуму проникновение бокового света при использовании видоискателя, что повышает контрастность изображения и удобство наблюдения. Совместимые модели: Nikon D3000, D3100, D3300, D3400, D3500, D5100, D5300, D5500, D5600. Видео Наш обзор

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