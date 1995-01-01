Профессиональный набор для ухода за оптикой и камерами CL-PRO1 - совмещает большинство необходимых инструментов для чистки и ухода, чтобы содержать ваши камеры, объективы, фильтры и другую оптику в чистоте, без пыли, загрязнений и пятен. При регулярном использовании чистящих средств из этого набора вы убедитесь, что они помогут сохранить ваши камеры и оптику в отличном состоянии.

В набор CL-PRO1 входит:

Воздушная груша х 1 шт

Карандаш для чистки оптики с двумя насадками х 1 шт

Влажная чистящая салфетка x 10 шт

Салфетка из микрофибры для электроники x 1 шт

Салфетки микрофибра для объектива x 6 шт

Чистящие ватные тампоны x 12 шт

Чистящая жидкость для матрицы x 1 шт

Щеточки для чистки APS-C матриц x 2 шт

Неопреновый чехол для хранения набора x 1 шт

Краткие характеристики чистящих средств набора:

Воздушная груша с силиконовым наконечником

Груша воздушная с мягким силиконовым наконечником для безопасного удаления пыли и грязи с оптических поверхностей и из внутренней части корпуса фотокамеры.

Чистящий карандаш для оптики

Убирающаяся мягкая щетка для предварительной уборки частиц пыли с объектива, светофильтра или камеры. Круглая форма чистящего наконечника карандаша специально для ухода за объективами и фильтрами. Треугольный наконечник подходит для очистки видоискателя и дисплея камеры.

Влажная чистящая салфетка

Салфетка со специальной пропиткой как правило используется для очистки экранов камер.

Салфетка из микрофибры для различной электроники

Салфетка микрофибра используется для ухода за компьютерами, мобильными телефонами, очками и др.

Салфетки из микрофибры для чистки объектива

Салфетки микрофибра в вакуумной упаковке отлично подходят для очистки ваших объективов и светофильтров.

Чистящие ватные тампоны

Подходят для очистки горячего башмака камеры, кольца фокусировки, контактов, в щелях корпуса камеры и т.д.

Жидкость для очистки матриц

Безопасный и эффективный способ удаления загрязнений с CCD / CMOS матриц. Не содержит спирта и разъедающих химикатов.

Щеточки для чистки APS-C матриц

Швабры для очистки кроп-матриц в индивидуальной вакуумной упаковке. Специально для матриц формата APS-C.

Неопреновый чехол для хранения

Храните все чистящие средства и берите с собой в поездки в удобном неопреновом чехле из этого набора

Важные советы:

1. Не наносите чистящую жидкость непосредственно на объектив

2. Не используйте чистящий карандаш совместно с чистящей жидкостью