Удобный и долговечный чистящий карандаш, усовершенствованный аналог моделей Lenspen. С одной стороны находится мягкая кисточка, которая закрывается специальной крышкой, чтобы ворсинки не загрязнялись при ношении. С другой стороны расположен двусторонний чистящий наконечник, который представляет из себя мягкую подушечку с угольным составом. Одна сторона наконечника имеет круглую форму – для объективов и светофильтров, треугольная сторона хорошо подходит для чистки видоискателя. Для очистки поверхности сначала кисточкой смахните с нее пыль и песчинки. Затем удалите жировые следы с помощью угольного наконечника. Тканевая салфетка хорошо подойдет для чистки дисплея, а также для влажной чистки оптики.

Для пополнения чистящего состава наденьте на угольный наконечник колпачок и поверните его. Состава хватает как минимум на несколько десятков чисток. Благодаря сухой форме он не проливается и не засыхает со временем. В комплекте идет 2 дополнительных двусторонних наконечника, так что всего набора хватит вам на долгие годы.

Чистящий карандаш для оптики не занимает много места и позволяет быстро очистить оптику от пыли, отпечатков пальцев или следов от капель дождя. Внимание: карандаш не предназначен для удаления твердых загрязнений – например, засохших брызг грязи. Сначала удалите их с помощью воды или специальных чистящих составов, в противном случае вы загрязните карандаш и поцарапаете очищаемую поверхность.

Характеристики