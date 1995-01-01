Описание

Набор CL-JD1 включает в себя несколько средств для чистки и ухода, чтобы содержать ваши камеры, объективы, фильтры и другую оптику в чистоте, без пыли, загрязнений и пятен. При регулярном использовании чистящих средств из этого набора вы убедитесь, что они помогут сохранить вашу камеру и оптику в отличном состоянии.

Комплектация:

Воздушная груша х 1 шт

Карандаш для чистки оптики х 1 шт

Влажные чистящие салфетки x 10 шт

Салфетки микрофибра для объектива x 5 шт

Чехол для хранения набора x 1 шт

Краткие характеристики чистящих средств компактного набора JJC CL-JD1:

Воздушная груша с силиконовым наконечником

Воздушная груша с мягким силиконовым наконечником для безопасного удаления пыли и грязи с оптических поверхностей и из внутренней части корпуса фотокамеры.

Чистящий карандаш для оптики

Убирающаяся мягкая щетка для предварительной уборки частиц пыли с объектива, светофильтра или камеры. Круглая форма чистящего наконечника карандаша специально для ухода за объективами и фильтрами.

Влажная чистящая салфетка

Салфетка со специальной пропиткой как правило используется для очистки экранов камер.

Салфетки из микрофибры для чистки объектива

Салфетки микрофибра в вакуумной упаковке отлично подходят для очистки ваших объективов и светофильтров.

Чехол для хранения

Храните все чистящие средства и берите с собой в поездки в удобном чехле из этого набора