Набор для чистки JJC CL-JD1
Код товара : УТ-00073937
Артикул : CL-JD1
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Описание
Набор CL-JD1 включает в себя несколько средств для чистки и ухода, чтобы содержать ваши камеры, объективы, фильтры и другую оптику в чистоте, без пыли, загрязнений и пятен. При регулярном использовании чистящих средств из этого набора вы убедитесь, что они помогут сохранить вашу камеру и оптику в отличном состоянии.
Комплектация:
- Воздушная груша х 1 шт
- Карандаш для чистки оптики х 1 шт
- Влажные чистящие салфетки x 10 шт
- Салфетки микрофибра для объектива x 5 шт
- Чехол для хранения набора x 1 шт
- Краткие характеристики чистящих средств компактного набора JJC CL-JD1:
Воздушная груша с силиконовым наконечником
Воздушная груша с мягким силиконовым наконечником для безопасного удаления пыли и грязи с оптических поверхностей и из внутренней части корпуса фотокамеры.
Чистящий карандаш для оптики
Убирающаяся мягкая щетка для предварительной уборки частиц пыли с объектива, светофильтра или камеры. Круглая форма чистящего наконечника карандаша специально для ухода за объективами и фильтрами.
Влажная чистящая салфетка
Салфетка со специальной пропиткой как правило используется для очистки экранов камер.
Салфетки из микрофибры для чистки объектива
Салфетки микрофибра в вакуумной упаковке отлично подходят для очистки ваших объективов и светофильтров.
Чехол для хранения
Храните все чистящие средства и берите с собой в поездки в удобном чехле из этого набора
Важный совет:
Не используйте чистящий карандаш совместно с чистящей жидкостью