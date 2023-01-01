Набор для чистки матрицы JJC CL-FS10, для полного кадра
Код товара : УТ-00067424
Артикул : CL-FS10
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Характеристики
Средства по уходу за фотоаппаратом
Назначение
Чистка матрицы
Описание
Набор JJC CL-FS10 включает флакон с чистящей жидкостью CL-CS15 (15 мл) и 10 шваброчек для чистки полнокадровой матрицы CL-F24K.
Чистящая жидкость JJC CL-CS15 предназначена для безопасной и эффективной очистки матриц от различных загрязнений, включая пыль, капли смазки, масляные пятна и разводы. Также подходит для чистки оптики. Благодаря высокой степени очистки остатки жидкости быстро испаряются с поверхности, не оставляя следа. Флакон содержит 15 мл чистящего раствора. Дозатор помогает аккуратно выдавить из флакона несколько капель жидкости на шваброчку для матрицы или салфетку для оптики.
Шваброчки CL-F24K предназначены для влажной чистки матриц полнокадрового формата: ширина чистящей насадки составляет ровно 24 мм, что позволяет пройти всю матрицу одним движением. Гибкий чистящий наконечник обернут в ткань из микрофибры, которая эффективно впитывает чистящее средство, не оставляя за собой разводов или ворсинок: Длинная ручка удобно ложится в руку.
Применение
- Проводите чистку в чистом помещении без сквозняков и тому подобного движения воздуха
- Выберите "ручную очистку матрицы" в меню камеры, чтобы поднять зеркало и / или открыть затвор
- Продуйте матрицу с помощью груши, чтобы удалить основную часть пыли, песчинки и тому подобные мелкие частицы
- Откройте упаковку шваброчки
- Нанесите на чистящий наконечник пару капель чистящей жидкости. Не капайте много, иначе шваброчка будет оставлять разводы.
- С минимальным нажимом проведите шваброчкой по матрице в одну сторону, затем обратно
- Проверьте чистоту матрицы, рекомендуем использовать увеличительную лупу с подсветкой
- При необходимости повторите процедуру, взяв еще одну чистую шваброчку