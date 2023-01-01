Описание

Шваброчки для влажной чистки матриц полнокадрового формата: ширина чистящей насадки составляет ровно 24 мм, что позволяет пройти всю матрицу одним движением. Гибкий чистящий наконечник обернут в ткань из микрофибры, которая эффективно впитывает чистящее средство, не оставляя за собой разводов или ворсинок: Длинная ручка удобно ложится в руку. В комплекте 12 швабр, каждая в своей индивидуальной вакуумной упаковке. Чистящая жидкость продается отдельно.

Влажная чистка матрицы необходима, когда пыль не удается удалить с помощью обдува из воздушной груши, а также в случае попадания на матрицу капель воды, смазки и других подобных загрязнений.

Применение