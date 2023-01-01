Описание

Набор JJC CL-AS10 включает флакон с чистящей жидкостью CL-CS15 (15 мл) и 10 шваброчек для чистки APS-C матрицы CL-A16K.

Чистящая жидкость JJC CL-CS15 предназначена для безопасной и эффективной очистки матриц от различных загрязнений, включая пыль, капли смазки, масляные пятна и разводы. Также подходит для чистки оптики. Благодаря высокой степени очистки остатки жидкости быстро испаряются с поверхности, не оставляя следа. Флакон содержит 15 мл чистящего раствора. Дозатор помогает аккуратно выдавить из флакона несколько капель жидкости на шваброчку для матрицы или салфетку для оптики.

Шваброчки CL-A16K предназначены для влажной чистки матриц полнокадрового формата: ширина чистящей насадки составляет ровно 24 мм, что позволяет пройти всю матрицу одним движением. Гибкий чистящий наконечник обернут в ткань из микрофибры, которая эффективно впитывает чистящее средство, не оставляя за собой разводов или ворсинок: Длинная ручка удобно ложится в руку.

Применение