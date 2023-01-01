Шваброчки для чистки матриц JJC CL-A16K, для APS-C, 12 шт.
Код товара : УТ-00067422
Артикул : CL-A16K
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Характеристики
Средства по уходу за фотоаппаратом
Назначение
Чистка матрицы
Описание
Шваброчки для влажной чистки матриц формата APS-C: ширина чистящей насадки составляет ровно 16 мм, что позволяет пройти всю матрицу одним движением. Гибкий чистящий наконечник обернут в ткань из микрофибры, которая эффективно впитывает чистящее средство, не оставляя за собой разводов или ворсинок: Длинная ручка удобно ложится в руку. В комплекте 12 швабр, каждая в своей индивидуальной вакуумной упаковке. Чистящая жидкость продается отдельно.
Влажная чистка матрицы необходима, когда пыль не удается удалить с помощью обдува из воздушной груши, а также в случае попадания на матрицу капель воды, смазки и других подобных загрязнений.
Применение
- Проводите чистку в чистом помещении без сквозняков и тому подобного движения воздуха
- Выберите "ручную очистку матрицы" в меню камеры, чтобы поднять зеркало и / или открыть затвор
- Продуйте матрицу с помощью груши, чтобы удалить основную часть пыли, песчинки и тому подобные мелкие частицы
- Откройте упаковку шваброчки
- Нанесите на чистящий наконечник пару капель чистящей жидкости. Не капайте много, иначе шваброчка будет оставлять разводы.
- С минимальным нажимом проведите шваброчкой по матрице в одну сторону, затем обратно
- Проверьте чистоту матрицы, рекомендуем использовать увеличительную лупу с подсветкой
- При необходимости повторите процедуру, взяв еще одну чистую шваброчку