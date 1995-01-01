Чехол из высококачественного, устойчивого к истиранию полиэстера Оксфорд. Подходит для таких компактных камер как Canon серии G7X, PowerShot SX740 HS, Sony серий RX100 и ZV-1, Ricoh GR III / GR IV и других, схожих по размерам. Мягкая замшевая подкладка защищает камеру от случайных ударов и появления царапин, сколов. Внутри предусмотрено 2 небольших кармашка, запирающихся на ленту-липучку, – в них можно разместить пару запасных аккумуляторов, карточки памяти или небольшую чистящую салфетку. Верхний клапан закрывается на магнитный замок. Отверстия по бокам дают возможность пропустить через них стропы нашейного или плечевого ремня.

Характеристики