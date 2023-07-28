Муфта поворотная JJC BC-01 (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00068801
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-07-28/05
Причина уценки:
Новая
500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 133801
Поворотная муфта для установки штанг или перекладин на стойки под произвольным углом.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : NEW
# n/a
Комплектация: муфта поворотная
Гарантия 14 дней.