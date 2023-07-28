Описание

Код товара: 133801

Поворотная муфта для установки штанг или перекладин на стойки под произвольным углом.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : NEW

# n/a

Комплектация: муфта поворотная

Гарантия 14 дней.