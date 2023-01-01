Описание

Простой универсальный пульт для дистанционного спуска затвора, который подходит для всех современных телефонов и планшетов на Android. iSnapX использует не Bluetooth, а ультразвук, который не воспринимается человеком, но прекрасно распознается микрофонами мобильного устройства на дистанции до 3-5 м. Один пульт может спускать затворы камер сразу нескольких смартфонов, расположенных поблизости. Для работы пульта требуется установить бесплатное приложение через Google Play. Большая кнопка спускает затвор, маленькая кнопка позволяет переключаться между фронтальной и тыловой камерами. В комплекте идет подставка для смартфона.

Совместимые устройства: все мобильные телефоны на базе Android от 3.2.

Питание: батарейка типа CR2032.

В комплекте идет подставка для смартфона.