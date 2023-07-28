Описание

Код товара: 133802

1. Специально разработан для переносной световой стойки, подходит для световой стойки iShoot и штатива.

2. Водонепроницаемые материалы, металлическая молния, регулируемые лямки, простота и практичность.

3. Технические характеристики: Основной материал: нейлон + резина; Основной размер: 78 см × 8 см; Вес продукта: 200 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : NEW

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Комплектация: чехол.

Гарантия 14 дней.