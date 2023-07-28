Сумка для штативов и стоек iShoot 78x8cm (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00068802
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-07-28/06
Причина уценки:
Новый.
1 000 ₽
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Описание
Код товара: 133802
1. Специально разработан для переносной световой стойки, подходит для световой стойки iShoot и штатива.
2. Водонепроницаемые материалы, металлическая молния, регулируемые лямки, простота и практичность.
3. Технические характеристики: Основной материал: нейлон + резина; Основной размер: 78 см × 8 см; Вес продукта: 200 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : NEW
# n/a
Комплектация: чехол.
Гарантия 14 дней.