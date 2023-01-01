Описание

Плёнка «Instax Mini» предназначена для всех фотокамер Instax Mini и выпускается в удобном картридже. Она позволяет мгновенно печатать великолепные фотографии, которые можно хранить в кошельке, бумажнике или маленькой фоторамке. Плёнка Instax обеспечивает чёткость и контрастность воспроизведения, яркость цвета и естественную передачу тона кожи. Она отличается высокой устойчивостью, а новая эмульсия позволяет делать снимки при температуре от -5 °C до +40 °C.

