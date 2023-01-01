Магниты для крепления ваших моментальных фотографий Fujifilm Instax Mini на холодильник. Вырезаны точно под размер снимков. Просто снимите защитную пленку и приклейте магнит к тыльной стороне фотографии. В комплект входит 10 магнитов – столько же, сколько снимков в одном картридже Instax Mini.