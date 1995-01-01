Камера с 3-осевым подвесом Insta360 Luna Ultra Stellar White Creator Bundle
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Описание
Insta360 Luna Ultra – камера с 3-осевым стабилизирующим подвесом. Это первая подобная камера, использующая сразу 2 объектива (DJI Osmo Pocket 4P был официально анонсирован на неделю позже) и первая подобная камера, поддерживающая разрешение 8К. Основной объектив (20mm* f/1.8) связан с Quad Bayer матрицей 1" 50 Мп., телеобъектив (60mm* f/2) связан с чуть меньшей матрицей 1/1.3" 20 Мп. Суммарно при съемке в горизонтальном формате 4К обеспечивается 6х зум без потерь качества или 12х зум (эквивалент 240 мм) с использованием ИИ (минимальное снижение качества). Для эффективной работы камера оснащена сразу 3 процессорами, главный из которых произведен Qualcomm на архитектуре 4 нм.
* фокусные расстояния в эквиваленте 35 мм
Creator Bundle – это расширенная комплектация, в которую входит 1 беспроводной микрофон Insta360 Mic Pro (передатчик), батарейная ручка (Luna Ultra Battery Handle), широкоугольный конвертер (Luna Ultra Wide-Angle Lens) и сумочка-ракушка для всего набора. Подробнее про аксессуары ниже.
Ключевые особенности:
- 3-осевой подвес обеспечивает эффективную стабилизацию изображения и возможность автоматического слежения
- Видео 8К 30р для максимальной детализации и свободной обрезки при редактировании
- 4К 60р для очень плавного изображения с поддержкой всех остальных функций (горизонтальный формат)
- 3К 60р видео при записи в вертикальном формате
- Режим PureVideo для ночной съемки с низким уровнем цифрового шума (до 4К 60р)
- Режим Slow Motion 4К 120р или Full HD 240p
- Съемный пульт управления с сенсорным экраном 2" OLED и встроенным микрофоном (до 20 м)
- Beauty фильтры: автоматические и с ручной настройкой
- Фирменная цветопередача от Leica (множество профилей)
- Съемка в логарифмическом формате I-Log 10 бит 4:2:0
- Алгоритмы слежения Deep Track 5.0 (слежение с 12х зумом, отслеживание групп, слежение с соблюдением композиции)
- Беспроводное подключение микрофонов Insta360, микрофоны других производителей – через USB-C
- Дополнительные аксессуары (продаются отдельно):
- Набор ND фильтров для кинематографичного размытия движения при ярком свете
- Гарнитура POV Head Tracker: управляйте камерой простым поворотом головы
- Лампа подсветки Mini Fill Light
3-осевой подвес
Компактные камеры с подвесом известны не первый год. Поначалу идея казалась странной: зачем покупать, если можно просто взять недорогой подвес-стабилизатор для телефона и снимать на него? Оказалось, что это удобно: во-первых, конструкция гораздо меньше и легче, вместо тяжелого телефона стабилизировать нужно только небольшой блок камеры. В итоге в выключенном виде устройство напоминает пенал и легко убирается в карман куртки или сумки, да и в толпе привлекает куда меньше внимания. Кроме того, телефон остается с вами для звонков, переписок и всего прочего. Если снимать от случая к случаю – стабилизатора для телефона может и хватить. Если снимаете постоянно – лучше камера с подвесом, как Luna Ultra. Помимо стабилизации изображения роботизированный подвес также может отслеживать объекты, поворачиваясь за ними вслед, а при желании вы можете вращать камеру самостоятельно, с помощью джойстика.
Видео 8К 30р
Впервые среди камер с подвесом. У ближайшего конкурента (DJI Osmo Pocket 4P) – только 4К разрешение. Высокое разрешение, в частности, дает широкий простор для последующей обработки на этапе монтажа: можно делать «наезд» камерой (как плавный, так и резкий), смещать кадр из стороны в сторону, переключаться между планами – общий / крупный. Ну и конечно, столь высокое разрешение передает мельчайшие детали. Есть несколько нюансов: во-первых, 8К работает только с основной (широкоугольной) камерой, только при 24 / 25 / 30 кадрах в секунду и только в горизонтальном формате. Подвес не умеет переворачивать камеру на 90° для съемки в портретной ориентации, вместо этого он включает электронное кадрирование до 3К, с соответствующим снижением угла обзора. Во-вторых, это самый энергозатратный режим, аккумулятора хватает меньше чем на час (обычно на 40-45 минут). Наконец, максимальный битрейт составляет всего 120 Мбит/с, то есть поток сжимается очень сильно (не так сильно, как на Youtube, но тем не менее).
Режим 4К 60р
Представляется наиболее универсальным вариантом. Все еще прекрасная детализация, плюс запись в 50 / 60 кадров/с, дающая возможность плавно замедлить изображение при обработке, плюс возможность пользоваться всем 12-кратным зумом. Про зум нужно оговориться: он не совсем бесшовный, где-то между 2.9х и 3х происходит небольшой скачок переключения между камерами (дальше все идет плавно). Режим PureVideo, работающий при 4К 60р, обеспечивает высокое качество изображения при недостаточном уровне освещения (вечером и ночью). Однако, опять же, 4К работает только горизонтально.
4К 120р и режим Slow Motion
Высокоскоростная запись («рапид») доступна в 2 вариантах: вы можете включить ее в стандартном видеорежиме или в выделенном режиме Slow Motion. Вся разница в том, что во втором случае видео сразу будет воспроизводиться замедленно (но без звука), а в первом вам нужно будет предварительно прогнать его через редактор. Впрочем, воспроизведение столь сильно замедленного звука можно использовать скорее в комических целях, во всех остальных его заменяют на фоновую музыку в любом случае. Примечательно, что автофокус и трекинг объектов продолжают работать при 4K 120p или Full HD 240p. Есть и ряд ограничений: не работают бьюти-фильтры, нет возможности записи в Log гамме, нет ночного режима.
Съемный пульт управления с сенсорным экраном
Вот это действительно замечательная фишка: стоит ли камера на штативе, снимает ли вас ассистент, вы всегда можете видеть кадр и себя в нем. На пульте располагаются практически все органы управления камерой, включая джойстик и сенсорное меню. Более того, в него встроен один из 4 микрофонов камеры, в который вы можете говорить, как это часто делают в роликах для соцсетей. Дальность действия заявлена в 20 метров, но думаем, что в городских условиях она будет существенно меньше, так как используется стандартный диапазон Wi-Fi 2.4 ГГц. Впрочем, должно хватить. У основного конкурента в лице DJI пульт с экраном входит только в расширенные комплектации или покупается отдельно.
Beauty фильтры
Камера может автоматически налагать украшающие фильтры, разглаживающие и осветляющие кожу лица. Степень эффекта можно настроить вручную, а можно и полностью отключить. В режиме Pro и при записи в 8К эти фильтры недоступны. Также нужно иметь в виду, что они работают только на лицо и шею, руки и другие части тела не затрагиваются.
Фирменная цветопередача Leica
В камере имеется 3 профиля изображения: Leica Natural (сдержанные цвета), Leica Vivid (насыщенные цвета), Leica Chrome (специфические оттенки, имитирующие позитивную фотопленку). Эти фильтры были разработаны непосредственно командой Leica и достаточно сильно меняют базовую цветопередачу камеры. Помимо этих 3, есть еще 6 фильтров от Insta360: Pos Film, Neg Film, CC Film, NC Film, Fresh и Cinematic. Они также призваны придать изображению «пленочный» вид, и их интенсивность можно менять (слабый / средний / сильный эффект). Фильтры Leica не модифицируются. Все это работает в 4К 60р и ниже.
Логарифмический формат I-Log 10 бит 4:2:0
Включается в режиме Pro и работает как в 4К, так и в 8К разрешении. I-Log обеспечивает хороший запас динамического диапазона (всего 14 ступеней по заявлению производителя) для последующей цветокоррекции, но требует обработки, сразу из камеры его показывать нельзя из-за специфики гаммы (прежде всего, очень плоский контраст). К сожалению, Luna Ultra не поддерживает импорт LUT-файлов, чтобы сразу видеть на экране нормальные цвета, процессора на это уже не хватает, но справедливости ради – этого нет и у конкурентов.
Алгоритмы слежения Deep Track 5.0
Слежение можно включить несколькими способами: нажав на джойстик, когда объект в кадре (автоматическое распознавание), двойным тапом по экрану или выделением объекта в прямоугольник – как вам удобнее. Камера поддерживает одновременное отслеживание нескольких объектов (группы до 8 человек), отслеживание во время зуммирования, слежение за животными и неодушевленными объектами. Интересная функция: сохранение композиции. Вы можете задать, где именно в кадре должен располагаться объект: прямо по центру или с краю, всего 9 точек (по правилу золотого сечения)
Беспроводное подключение микрофонов
Luna Ultra напрямую совместима с Insta360 Mic Air и Mic Pro, причем с последним поддерживается запись в 32-битном формате с плавающей точкой. Все бы хорошо, но в России они не очень распространены. Технически по Bluetooth можно подключить DJI Mic 2, Mic 3 или Mic Mini, но они будут работать в стиле hands-free гарнитуры, с соответствующим уровнем качества. К счастью, по USB-С можно подключить микрофоны любых производителей (включая DJI), без снижения качества звука.
Микрофон Insta360 Mic Pro обладает продвинутыми возможностями аудиозаписи. В корпусе передатчика располагается не 1, а сразу 3 разнонаправленных капсюля – это обеспечивает эффективное подавление фоновых шумов. Есть 3 режима направленности: всенаправленный, остронаправленный и 8 («восьмерка»). Для интеллектуального шумоподавления используется выделенный NPU чип (Neural Processing Unit) и технологии машинного обучения (ИИ). Микрофон обладает автоматической регулировкой громкости (2 режима работы для различных условий окружения). Микрофон может одновременно подключаться к 4 приемникам, включая встроенные ресиверы в камерах Insta360 (X5, Ace Pro 2, GO Ultra, Luna Ultra и др.) – для удобства записи с нескольких ракурсов / на несколько камер. Передача речи настраивается, предусмотрено 3 пресета: стандартный, Rich (усиливает глубину) и Bright (усиливает звонкость и «прозрачность» верхних частот) Микрофон Кроме того, Insta360 Mic Pro может записывать 32-битный аудиопоток с плавающей точкой на внутреннюю память – такая запись не зависит от помех в эфире, а также позволяет вытянуть слишком громкие или слишком тихие звуки на этапе обработки. 32 Гб памяти хватает приблизительно на 60 часов в 24-битном или на 45 часов в 32-битном формате. Микрофон можно прикрепить к одежде как на обычную клипсу, так и с помощью магнита (в комплекте). Особый шарм, конечно, добавляет лицевая панель с цветным E-Ink экраном: вы можете кастомизировать внешний вид микрофона, поставив туда любую картинку (или, к примеру, логотип своего канала). Всего к Insta360 Luna Ultra одновременно подключается до 2 таких микрофонов (второй можно приобрести отдельно).
Батарейная ручка (Luna Ultra Battery Handle) имеет встроенный аккумулятор емкостью 1000 мАч, в дополнение к 1550 мАч батарее в самой камере – в результате камера может работать приблизительно в 1.5 раза дольше. На рукоятке располагается сквозной USB-C порт, позволяющий заряжать и саму рукоятку, и камеру одновременно. Более того, этот порт может работать еще и на отдачу: к примеру, если у вас полностью разрядился телефон, с ее помощью можно его немного подзарядить. Рукоятку также можно заряжать отдельно от камеры: при подключении зарядного устройства на 18 Вт и выше полная зарядка происходит за 40 минут.
Широкоугольный конвертер (Luna Ultra Wide-Angle Lens) крепится на объективы с помощью магнитов и позволяет увеличить угол обзора до 108° (эквивалент 16 мм). Он работает только с основной камерой.
Наконец, сумочка в форме ракушки позволяет безопасно носить Insta360 Luna Ultra и аксессуары для нее. 2 перегородки на липучках дают возможность организовать внутреннее пространство под ваш набор. Сумочка обладает водоотталкивающим покрытием, молния также оснащена защитой от брызг. Предусмотрена небольшая ручка для ношения в руке.
Характеристики
- Объектив
- Оптический зум: за счет переключения между объективами: 20 / 60 мм (в 35 мм эквиваленте)
- Объектив: основной: 20mm f/1.8, телефото: 60mm f/2
- Стабилизатор изображения: механический (3-осевой подвес) + электронный
- Матрица
- Датчик изображения: основная: 1", телефото: 1/1.3"
- Число эффективных пикселей: основная: 50 Мп. (Quad Bayer), телефото: 20 Мп (Bayer)
- Соотношение сторон: нет данных
- Светочувствительность: ISO 100-6400
- Процессор: Triple AI Chip
- Фотосъёмка
- Цифровой зум: до 6х без потерь (в 4К), 12х с ИИ интерполяцией
- Формат файла: JPEG, JPEG+RAW
- Баланс белого: авто, ручной: 2000К - 10000К
- Серийная съемка: нет
- Цветовое пространство: стандартно: sRGB, режим Live Frame: Rec. 601, видео: Rec. 709 (SDR) или Rec. 2020 (Dolby Vision / HDR)
- Автоспуск: с помощью пульта ДУ
- Размер фотоизображения: стандартно: 3520×2644, 3072×3072 (9 Мп), режим UltraPhoto: 7040×5288, 6144×6144 (37 Мп)
- Одновременная съемка фото и видео: нет
- Интервальная съемка: есть, с автоматическим объединением в видео 4К 30р (макс.), отдельные кадры не сохраняются
- Съёмка видео
- Видеосъемка: 8К 30p, 4K до 120р, I-Log 10 бит 4:2:0, PureVideo (ночной режим) 4K 60р макс., Slow Motion 4K 120p или Full HD 240p (без звука)
- Разрешение видеозаписи: 8K: 7680×4320, 7680×3264; 4K: 3840×2160, 3840×1632; 3K: 3072×3072, 1728×3072; 2.7K: 2688×1520, 1520×2688; 1080p: 1920×1080, 1080×1920
- Формат видеозаписи: MP4 (H.265)
- Продолжительность видео: без программного ограничения, возможно отключение по перегреву
- Формат записи звука: AAC 48 кГц 32 бита
- Средний битрейт: 120 Мбит/с макс.
- Управление эскпозицией
- Выдержка: фото: 1/8000 - 30 с, видео: 1/8000 - 1/24 c
- Замер экспозиции: авто
- Приоритет выдержки: нет
- Приоритет диафрагмы: нет
- Ручная экспозиция: есть (выдержка + ISO, диафрагма фиксирована)
- Экспокоррекция: +/- 4 EV
- Брекетинг экспозиции: нет
- Фокусировка
- Автофокус: автофокусировка с распознаванием объектов на базе ИИ (люди, животные, транспорт); по первому кадру (AF-S), непрерывный (AF-C) или на ближайшем объекте (Product Showcase)
- Ручная фокусировка: нет
- Осветительные лампы
- Встроенная подсветка: нет
- Внешняя подсветка: лампа Insta360 Luna Ultra Mini Fill Light – продается отдельно
- Видоискатель и дисплей
- Дисплей: 2" OLED поворотный (вертикально или горизонтально), сенсорный, часть съемного пульта ДУ
- Видоискатель: нет
- Память и интерфейсы
- Карта памяти: карта формата microSD до 1 Тб (рекомендуется класс скорости V30)
- Связь с компьютером: USB 3.0 Type-C
- Видео выход: нет
- Встроенная память: 47 Гб
- Беспроводное соединение: корпус: Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 / 5 ГГц), съемный пульт ДУ: Wi-Fi 4.0 802.11 b/g/n, Bluetooth (BR / EDR / BLE)
- Источники питания
- Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор 1550 мАч, быстрая зарядка через USB-C порт: 80% за 23 мин. (источник питания PD3.0 PPS 15В 3А), около 40 мин. в 8К, 60 мин. в 4К 60р, 90 мин в 4К 30р, в энергосберегающем режиме (1080p, без Wi-Fi): 150 мин.
- Физические характеристики
- Вес: 233 г
- Размеры: 169.9 х 52.4 х 38.5 мм
- Прочие особенности
- Особые характеристики: микрофон в съемном пульте ДУ, беспроводное подключение микрофонов Insta360 Mic Air и Insta360 Mic Pro
- Дата анонса: июнь 2026 г
- Комплектация:
- камера,
- ветрозащита (гриль),
- база с ножками и штативным гнездом 1/4" (сквозной USB-C),
- ремешок на запястье,
- защитная крышка
- микрофон Insta360 Mic Pro (1 передатчик)
- широкоугольная насадка Wide-Angle Lens
- батарейная рукоятка Battery Handle
- сумочка (Carry Bag)
- Страна производства: Китай