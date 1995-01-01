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Фоторамка INNOVA 40x50 см White МДФ

  • 40x50 см White МДФ
  • 40x50 см White МДФ
  • 40x50 см White МДФ
  • 40x50 см White МДФ
  • 40x50 см White МДФ
Код товара:УТ-00090616
Артикул:White 40x50

Товар не найден

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Описание
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Описание

Рамка для фотографий формата 40х50 см. Серия «White МДФ» оформлена в спокойном минималистичном стиле, который подходит для разных интерьеров. Белый багет небольшой ширины (1.8 см) выполнен из МДФ (древесноволокнистой плиты). Задник сделан из оргалита, он прижимается металлическими язычками («стрелами»). В этой серии используется гибкое небьющееся стекло из ПВХ, перед установкой фотографии рекомендуется протереть его с обеих сторон влажной тканью. Предусмотрено настенное крепление рамки на крючок или леску, позволяющее подвесить ее как горизонтально, так и вертикально.