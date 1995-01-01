Фоторамка INNOVA 30x40 см White МДФ
Код товара:УТ-00090615
Артикул:White 30x40
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии30х40 см
Материал багетаМДФ
Цвет багетаБелый
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка для фотографий формата 30х40 см. Серия «White МДФ» оформлена в спокойном минималистичном стиле, который подходит для разных интерьеров. Белый багет небольшой ширины (1.8 см) выполнен из МДФ (древесноволокнистой плиты). Задник сделан из оргалита, он прижимается металлическими язычками («стрелами»). В этой серии используется гибкое небьющееся стекло из ПВХ, перед установкой фотографии рекомендуется протереть его с обеих сторон влажной тканью. Предусмотрено настенное крепление рамки на крючок или леску, позволяющее подвесить ее как горизонтально, так и вертикально.