Фоторамка INNOVA 20x30 см White МДФ
Код товара:УТ-00090613
Артикул:White 20x30
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии20х30 см
Материал багетаМДФ
Цвет багетаБелый
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка для фотографий формата 20х30 см. Серия «White МДФ» оформлена в спокойном минималистичном стиле, который подходит для разных интерьеров. Белый багет средней ширины (1.8 см) выполнен из МДФ (древесноволокнистой плиты). Задник сделан из оргалита, он прижимается металлическими язычками («стрелами»). В этой серии используется гибкое небьющееся стекло из ПВХ, перед установкой фотографии рекомендуется протереть его с обеих сторон влажной тканью. Предусмотрена ножка, позволяющая поставить рамку на стол или книжную полку: как вертикально, так и горизонтально. Также есть 2 крепления для подвешивания на крючок (в любой ориентации).