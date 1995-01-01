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Фоторамка INNOVA 111-148 40x50 см, коричневая

  • 111-148 40x50 см, коричневая
  • 111-148 40x50 см, коричневая
  • 111-148 40x50 см, коричневая
Код товара:УТ-00090304
Артикул:111-148 40x50

Товар не найден

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Описание
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Описание

Рамка для фотографий формата 40х50 см. Серия 111-148 оформлена в спокойном минималистичном стиле: багет шириной 1.2 см выполнен из натурального дерева, окрашен матовой темно-коричневой краской. Задник сделан из оргалита, он прижимается 10 металлическими язычками («стрелами»). В этой серии используется гибкое небьющееся стекло из ПВХ, перед установкой фотографии рекомендуется протереть его с обеих сторон влажной тканью. Предусмотрено настенное крепление на крючок или леску, есть возможность повесить рамку как вертикально, так и горизонтально.