Рамка для фотографий формата 15х20 см. Серия 111-145 оформлена в спокойном минималистичном стиле: багет шириной 1.2 см выполнен из натурального дерева, окрашен матовой белой краской. Задник сделан из оргалита, он прижимается 4 металлическими язычками («стрелами»). В этой серии используется гибкое небьющееся стекло из ПВХ, перед установкой фотографии рекомендуется протереть его с обеих сторон влажной тканью. Предусмотрена ножка, позволяющая поставить рамку на стол или книжную полку: как вертикально, так и горизонтально. Также есть 2 крепления для подвешивания на крючок в любой ориентации.