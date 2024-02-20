Штатив Innorel ST324CT + M52 (cостояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073547
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-20
Причина уценки:
5-, следы эксплуатации.
18 990 ₽
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Название брендаINNOREL
Номер модели ST324CT + + M52
ПроисхождениеКитай
Режимы работы
Профессиональный штатив
Материал Углерода Волокно
Максимальная Расширенная Длина (мм) 1580
Длина в сложенном состоянии (мм) 600
Вес (g) 3000
Код товара: 138547
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : следы эксплуатации.
Комплектация: штатив, голова.
Гарантия 90 дней.
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