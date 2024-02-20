Штатив Innorel ST324CT + M52 (cостояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073547 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-20

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Задать вопрос Причина уценки: 5-, следы эксплуатации. 18 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Название брендаINNOREL

Номер модели ST324CT + + M52

ПроисхождениеКитай

Режимы работы

Профессиональный штатив

Материал Углерода Волокно

Максимальная Расширенная Длина (мм) 1580

Длина в сложенном состоянии (мм) 600

Вес (g) 3000 Код товара: 138547

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : следы эксплуатации.

Комплектация: штатив, голова.

Гарантия 90 дней.

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