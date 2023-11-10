Описание

Код товара: 136442

Индустар-61 50 mm f/ 2.8 - стандартный объектив для зеркальных фотокамер с присоединительной резьбой m42, построенный по оптической схеме "Тессар". Выпускался в вариантах с мультипросветлением (с маркировкой MC) и без.

Оптическая схема рассчитана советским академиком, оптиком Г.Слюсаревым и В. Соколовой.

Диафрагма из 6 лепестков, чернение хорошее, при закрытии формируется отверстие в форме звезды, что позволяет получать характерный интересный рисунок Боке.

Объектив формирует резкое изображение с хорошим контрастом. Аберрации незначительные.

Есть хорошие макро-возможности. Позволяет снимать в масштабе: 1:2.5, в перевернутом виде 1:1.

Выпускался в нескольких вариациях с разными маркировками.

Характеристики приведены для самой массовой и популярной модификации Индустар-61Л/З 2.8/50

Разрешающая способность по ТУ (центр/край) для версии Л/З: 42/30 лин/мм

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - (небольшое пятно на краю передней линзы)

Комплектация: Крышка передняя, задняя.

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.