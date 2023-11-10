Объектив Зенит Индустар-61 Л/З 50 mm f/ 2.8 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00071442
Артикул : б/у-П72 К 2023-11-10
Причина уценки:
небольшое пятно на краю передней линзы
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 136442
Индустар-61 50 mm f/ 2.8 - стандартный объектив для зеркальных фотокамер с присоединительной резьбой m42, построенный по оптической схеме "Тессар". Выпускался в вариантах с мультипросветлением (с маркировкой MC) и без.
Оптическая схема рассчитана советским академиком, оптиком Г.Слюсаревым и В. Соколовой.
Диафрагма из 6 лепестков, чернение хорошее, при закрытии формируется отверстие в форме звезды, что позволяет получать характерный интересный рисунок Боке.
Объектив формирует резкое изображение с хорошим контрастом. Аберрации незначительные.
Есть хорошие макро-возможности. Позволяет снимать в масштабе: 1:2.5, в перевернутом виде 1:1.
Выпускался в нескольких вариациях с разными маркировками.
Характеристики приведены для самой массовой и популярной модификации Индустар-61Л/З 2.8/50
Разрешающая способность по ТУ (центр/край) для версии Л/З: 42/30 лин/мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 - (небольшое пятно на краю передней линзы)
Комплектация: Крышка передняя, задняя.
Гарантия 90 дней.
-----
Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.