Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4 (Следы эксплуатации, потёртости корпуса, царапинка на задней линзе)

# 8506

В комплекте: объектив, передняя крышка

Гарантия: 14 дней

Код товара: 128547

И23У 4,5/110 (Индустар-23У F4,5 110mm) – объектив от срендеформатного фотоУвеличителя. Изготовлен на Лыткаринском заводе. Объектив не имеет кольца фокусировки и резьбы под светофильтр. С помощью И23У 4,5/110 нельзя фокусироваться. Объектив имеет резьбу крепления М39