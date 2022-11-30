Объектив ЛЗОС Индустар-23У 4.5/110 M39 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00063547
Артикул : б/у-Ф1 КС 2022-11-30/13
Причина уценки:
Имеются следы эксплуатации. потёртости корпуса, царапинка на задней линзе.
800 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4 (Следы эксплуатации, потёртости корпуса, царапинка на задней линзе)
# 8506
В комплекте: объектив, передняя крышка
Гарантия: 14 дней
Код товара: 128547
И23У 4,5/110 (Индустар-23У F4,5 110mm) – объектив от срендеформатного фотоУвеличителя. Изготовлен на Лыткаринском заводе. Объектив не имеет кольца фокусировки и резьбы под светофильтр. С помощью И23У 4,5/110 нельзя фокусироваться. Объектив имеет резьбу крепления М39