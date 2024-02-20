Софтбокс Impact HSS-24 Hexi 24 Speedlight Softbox (как новый) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073538 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-20

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Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации. 7 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Тип софтбокс (шестиугольный) Цвет отражателя серебристый Рассеивающая насадка есть Диаметр 24 дюйма Особенности крепление для накамерной вспышки Чехол в комплекте Код товара: 138538

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : следы эксплуатации.

Комплектация: софтбокс, рассеиватель - 2 шт, крепление для накамерной вспышки, чехол для переноски.

Гарантия 90 дней.

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