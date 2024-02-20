Софтбокс Impact HSS-24 Hexi 24 Speedlight Softbox (как новый) (б/у)
Код товара : УТ-00073538
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-20
Причина уценки:
Следы эксплуатации.
7 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Тип софтбокс (шестиугольный)
Цвет отражателя серебристый
Рассеивающая насадка есть
Диаметр 24 дюйма
Особенности крепление для накамерной вспышки
Чехол в комплекте
Код товара: 138538
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : следы эксплуатации.
Комплектация: софтбокс, рассеиватель - 2 шт, крепление для накамерной вспышки, чехол для переноски.
Гарантия 90 дней.
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