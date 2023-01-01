ILFORD XP2 Super - монохромная пленка с высокой светочувствительностью ISO 400. Мелкозернистая, выдает высококонтрастные изображения и имеет очень широкий интервал экспозиции, поэтому рекомендуется для съемки со сложным, неравномерным освещением. Проявляется по процессу C41. Допускается как пере-, так и недоэкспонирование пленки в диапазоне EI 800/30 - EI 50/18. При недоэкспонировании, EI 800/30, происходит небольшая потеря качества изображения. При переэкспонировании, наоборот, зернистость уменьшается - особенность хромогенной пленки. Пуш-процессинг не рекомендуется.