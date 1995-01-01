Фотопленка Ilford XP2 Super 400, 24 кадра

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Код товара: 00000004726 Артикул: 1839584 Код товара: 00000004726 Артикул: 1839584 Процесс проявки C-41 Тип пленки Негативная черно-белая Страна производства Великобритания Чувствительность ISO 400 Формат пленки 135 Количество кадров 24 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Процесс проявки C-41 Тип пленки Негативная черно-белая Страна производства Великобритания Чувствительность ISO 400 Формат пленки 135 Количество кадров 24 Описание ILFORD XP2 Super - монохромная пленка с высокой светочувствительностью ISO 400. Мелкозернистая, выдает высококонтрастные изображения и имеет очень широкий интервал экспозиции, поэтому рекомендуется для съемки со сложным, неравномерным освещением. Проявляется по процессу C41. Допускается как пере-, так и недоэкспонирование пленки в диапазоне EI 800/30 - EI 50/18. При недоэкспонировании, EI 800/30, происходит небольшая потеря качества изображения. При переэкспонировании, наоборот, зернистость уменьшается - особенность хромогенной пленки. Пуш-процессинг не рекомендуется. Кассета 35-мм формата, 24 кадра. Видео Наш обзор

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