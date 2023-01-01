Описание

ILFORD Washaid - промывка для бумаги и пленки. В особенности полезна для промывки баритовой бумаги (которая обычно требует очень долгой промывки в проточной воде), позволяет сэкономить время и воду. Концентрат для разведения с водой в пропорции 1 к 4. Промывка баритовой бумаги с ILFORD Washaid занимает около 10 минут, промывка пленки - 2-3 минуты. Ресурс: 1 литр готового раствора на 40 листов 20.3 х 25.4 см или на 40 пленок 135 формата.

Применение для баритовой бумаги: после закрепления промыт лист проточной водой в течение 5 минут, затем поместить в ванночку с ILFORD Washaid на 10 минут, затем промывать проточной водой еще 20 минут. Или: 1 минута в ванночке с ILFORD Washaid, затем 5 минут в проточной воде, затем 10 минут в ванночке с ILFORD Washaid, затем еще 5 минут в проточной воде.

Хранение: