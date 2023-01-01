ILFORD SFX 200 - пленка для креативной фотографии, с увеличенной чувствительностью в красном диапазоне спектра. Пиковая чувствительность в красном - 720 нм, предельная - 740 нм, т.е. немного захватывается ближний инфракрасный диапазон. При использовании с глубоким красным светофильтром (29 Deep Red, 89B Very Deep Red) можно получить изображения, похожие на инфракрасную съемку: почти черное небо, почти белая листва. Можно получить интересные результаты в портретной, пейзажной, архитектурной съемке.