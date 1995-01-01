Фотопленка Ilford SFX 200, 120 формат
Код товара:00000027250
Артикул:1901029
Товар не найден
Характеристики
Процесс проявкиD-76
Тип пленкиНегативная черно-белая
Страна производстваВеликобритания
Чувствительность ISO200
Формат пленки120
Описание
ILFORD SFX 200 - пленка для креативной фотографии, с увеличенной чувствительностью в красном диапазоне спектра. Пиковая чувствительность в красном - 720 нм, предельная - 740 нм, т.е. немного захватывается ближний инфракрасный диапазон. При использовании с глубоким красным светофильтром (29 Deep Red, 89B Very Deep Red) можно получить изображения, похожие на инфракрасную съемку: почти черное небо, почти белая листва. Можно получить интересные результаты в портретной, пейзажной, архитектурной съемке.
Ролик 120 формата. ISO 200.
Изменение экспозиции при съемке с красными светофильтрами:
- 25 Red: + 1.5 EV
- 29 Deep Red: + 1 2/3 EV
- 89B Very Deep Red: + 4 EV