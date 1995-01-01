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Фотопленка Ilford SFX 200, 120 формат

  • SFX 200, 120 формат
  • SFX 200, 120 формат
  • SFX 200, 120 формат
  • SFX 200, 120 формат
  • SFX 200, 120 формат
Код товара:00000027250
Артикул:1901029

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

ILFORD SFX 200 - пленка для креативной фотографии, с увеличенной чувствительностью в красном диапазоне спектра. Пиковая чувствительность в красном - 720 нм, предельная - 740 нм, т.е. немного захватывается ближний инфракрасный диапазон. При использовании с глубоким красным светофильтром (29 Deep Red, 89B Very Deep Red) можно получить изображения, похожие на инфракрасную съемку: почти черное небо, почти белая листва. Можно получить интересные результаты в портретной, пейзажной, архитектурной съемке.

Ролик 120 формата. ISO 200.

Изменение экспозиции при съемке с красными светофильтрами:

  • 25 Red: + 1.5 EV
  • 29 Deep Red: + 1 2/3 EV
  • 89B Very Deep Red: + 4 EV