Фотопленка Ilford SFX 200, 120 формат

<







>



Код товара: 00000027250 Артикул: 1901029 Код товара: 00000027250 Артикул: 1901029 Процесс проявки D-76 Тип пленки Негативная черно-белая Страна производства Великобритания Чувствительность ISO 200 Формат пленки 120 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Процесс проявки D-76 Тип пленки Негативная черно-белая Страна производства Великобритания Чувствительность ISO 200 Формат пленки 120 Описание ILFORD SFX 200 - пленка для креативной фотографии, с увеличенной чувствительностью в красном диапазоне спектра. Пиковая чувствительность в красном - 720 нм, предельная - 740 нм, т.е. немного захватывается ближний инфракрасный диапазон. При использовании с глубоким красным светофильтром (29 Deep Red, 89B Very Deep Red) можно получить изображения, похожие на инфракрасную съемку: почти черное небо, почти белая листва. Можно получить интересные результаты в портретной, пейзажной, архитектурной съемке. Ролик 120 формата. ISO 200. Изменение экспозиции при съемке с красными светофильтрами: 25 Red: + 1.5 EV

29 Deep Red: + 1 2/3 EV

89B Very Deep Red: + 4 EV Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.